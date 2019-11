‘Notícia No Seu tempo’: Produtividade cai, apesar da retomada da economia; Toffoli nega pedido de Aras e solicita mais dados do Coaf; e Praça São Marcos, em Veneza, está interditada.

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (16), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, produtividade cai, apesar da retomada da economia no País. Número recorde de trabalhadores informais contribui para fenômeno atípico; Em Política, o presidente do STF, Dias Toffoli, negou ontem recurso do procurador-geral, Augusto Aras, para revogar decisão do próprio ministro que lhe dava acesso a dados sigilosos de 600 mil pessoas. Toffoli ainda estendeu a solicitação de acesso aos relatórios produzidos nos últimos três anos pelo antigo Coaf e determinou que o MPF informe quem tem acesso a esses dados; e em Internacional, nova inundação provocada pela maré alta fez o prefeito de Veneza, na Itália, Luigi Brugnaro, interditar a Praça de São Marcos, ontem. A cidade enfrenta as piores cheias em 50 anos e a situação ainda pode piorar. O transporte público está suspenso e escolas e creches permaneceram fechadas pelo quarto dia seguido.

