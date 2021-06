‘Notícia No Seu Tempo’: 1 em cada 4 senadores é alvo de ação por improbidade

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (21/06/21):

Levantamento feito pelo Estadão em tribunais do País mostra que 21 dos 81 senadores (25.9%) que vão analisar mudanças na Lei de Improbidade Administrativa respondem a ações por contratos firmados quando eram prefeito ou governador. A alteração da lei pode favorecê-los, caso se decida pela retroatividade da mudança. No total, a reportagem encontrou 37 senadores que respondem a ações penais e ou de improbidade – um chegou a ser condenado a 2 anos e 8 meses de prisão por peculato, mas a pena estava prescrita.

E mais:

Economia: Investidor estrangeiro volta e mira ‘onda’ de IPOs

Política: Tasso diz que candidato da terceira via não precisa ser do PSDB

Metrópole: País registra maior média de casos de covid desde 1º de abril

Esportes: Anderson Silva volta ao boxe e vence Chávez Jr

Na Quarentena: Série sobre Bussunda estreia no Globoplay