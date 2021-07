‘Notícia No Seu Tempo’: 10 de 13 setores da indústria retomam nível pré-pandemia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (26/07/21):

De 13 dos principais setores da indústria brasileira, 10 já retomaram ou superaram os níveis de atividade que exibiam antes da covid-19. A produção de cimento está 22% acima do registrado em 2019. No setor de papel, o crescimento é de 15% e no de plásticos, de 7,9%. A expectativa é que esses setores possam seguir acelerando, ancorados no avanço da vacinação, que pode elevar o consumo. Mas há barreiras. A maior preocupação é que uma nova cepa do vírus obrigue governos a adotar medidas de isolamento, o que poderia ter efeito direto na recuperação da economia. Há também os desafios da pressão de custos de matérias-primas e de energia elétrica, desemprego e falta de componentes para a produção em alguns setores.

E mais:

Economia: No varejo, perdas durante a pandemia são de R$ 873 bi

Metrópole: Nutrição ajuda contra sequelas pós-covid

Política: Militares são alvo de 278 investigações sobre desvios

Esportes: Brasileiro Kelvin Hoefler leva medalha de prata no skate

Na Quarentena: Novo longa de M. Night Shyamalan se passa em praia marcada pela morte