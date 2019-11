‘Notícia No Seu tempo’: Brasil pede verba da ONU para desmatamento; CCJ aprova prisão em 2ª instância e Flamengo embarca para Lima nos braços de milhares rubro-negros.

Por Cadu Cortez e Alessandro Romano

Na edição desta quinta-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, país vai a conferência da ONU pedir verba contra desmatamento. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou ontem que o País vai cobrar, na COP-25 colaboração financeira para tocar operações de combate ao desmatamento na Amazônia; Em Política, Comissão de Constituição e Justiça aprova projeto de prisão em 2ª instância; e em Esporte, milhares de torcedores do Flamengo acompanharam a saída da delegação no trajeto entre o Ninho do Urubu e o Aeroporto do Galeão. No sábado, às 17 horas, o rubro-negro enfrenta o River Plate em Lima, no Peru, pela final da Libertadores.

