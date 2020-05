‘Notícia No Seu Tempo’: 20.047 mortes em 66 dias, oposição se mobiliza por impeachment e ações buscam saques no FGTS por ‘calamidade’

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, o Brasil superou ontem a marca de 20 mil mortos pelo novo coronavírus, depois de registrar o recorde de 1.188 mortes em 24 horas. Em apenas 12 dias, o País passou de 10 mil mortes para 20.047 e o número de casos de contaminação continua em curva ascendente. Desde o início da pandemia, 310.087 pessoas foram infectadas e o Brasil teve, num período de 24 horas, o maior crescimento de casos de covid-19 por milhão de habitantes. Em Política, partidos da oposição e de centro intensificaram a ofensiva contra o presidente Jair Bolsonaro no Congresso. Já em Economia, o crescente número de trabalhadores que têm ido à Justiça tentar sacar o FGTS acendeu o alerta no governo para o risco de sustentabilidade do fundo.