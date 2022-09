‘Notícia No Seu Tempo’: 26 alvos da Operação Lava Jato disputam as eleições

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (19/09/22):

Além do ex-presidente Lula, ao menos outros 25 alvos da Operação Lava Jato disputam as eleições deste ano. A grande maioria (19 candidatos) busca se eleger como deputado federal, dois tentam o Senado e um almeja uma cadeira na Assembleia Legislativa de seu Estado. Outros três nomes são candidatos a governador. Dos 26 políticos que registraram candidatura na Justiça Eleitoral, alguns foram acusados criminalmente pela força-tarefa de Curitiba ou pela Procuradoria-Geral da República (PGR). Mas várias denúncias foram rejeitadas judicialmente por inépcia ou insuficiência de provas e os acusados nem réus se tornaram.

E mais:

Política: Em Londres, Bolsonaro fala em tom de campanha; rivais vão ao TSE

Economia: Com juro alto, consórcio vive ‘boom’

Internacional: Funeral da rainha reúne centenas de líderes e é desafio de segurança

Metrópole: Calendário para vacinar faixa de 6 meses a 4 anos é prioridade, dizem especialistas

Esportes: Real Madrid bate rival com baile de Rodrygo e Vini Jr.

Especial Mobilidade: Automação dos carros já contribui para redução de acidentes