‘Notícia No Seu Tempo’: STF mantém prisão de deputado e pressiona Câmara

O plenário do STF decidiu ontem, por unanimidade, manter a prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), detido na noite de terça-feira. A prisão foi determinada pelo ministro Alexandre de Moraes horas após Silveira ter divulgado vídeo com apologia ao Ato Institucional n.º 5 (AI-5), o mais violento ato da ditadura militar, e um discurso de ódio contra os integrantes da Corte. Diante da decisão, a Câmara começa a analisar hoje se o deputado terá a prisão revertida. A ideia é adiar a votação, sob o argumento de que não é possível afrontar a Corte.

Metrópole: Plano vacinal ignora atrasos e falta de registro

Economia: Governo prevê corte de R$ 10 bi no Orçamento

Internacional: Viajantes driblam quarentena cara no Reino Unido

Esportes: Richarlison cobra saúde e emprego para os brasileiros

Na Quarentena: Show de Snoopy e Charlie Brown