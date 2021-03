‘Notícia No Seu Tempo’: 301.087 mortos. País tem média de dois óbitos a cada três minutos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (25/03/21):

O Brasil chegou ontem a 301.087 mortes pela covid-19, após pouco mais de um ano da pandemia do coronavírus. O número equivale a toda a população de Palmas, capital do Tocantins, e foi registrado num momento de emergência sanitária. Somente nesta semana, o Brasil foi responsável por 27% dos óbitos de todo o mundo e especialistas dizem que nada aponta para um retrocesso em breve nesses números.

E mais:

Política: Bolsonaro mantém retórica negacionista em comitê

Economia: MEIs e empresas do Simples têm imposto adiado

Metrópole: Após queda em registros, governo recua em mudança

Internacional: Papa corta salário dos cardeais

Esportes: Brasileiros são vacinados no Oriente

Na Quarentena: Maior festival de documentários da América Latina divulga programação