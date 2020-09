‘Notícia No Seu Tempo’: 54% aprovam ação da gestão Covas no combate à pandemia, Bolsonaro vai rebater críticas a seu governo na ONU e retirada dos jardins

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Política, a maioria dos paulistanos avalia que o prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), adotou medidas corretas no combate à covid-19. Segundo a mais recente pesquisa do Ibope, feita em parceria com o Estadão e a Associação Comercial de São Paulo (ACSP), 54% dos entrevistados aprovam a gestão do tucano no enfrentamento da pandemia. Outros 40% desaprovam. Ainda em Política, sob pressão internacional, o presidente Jair Bolsonaro quer usar seu discurso na abertura da Assembleia-Geral da ONU, amanhã, para rebater críticas sobre a atuação de seu governo na área ambiental. Já em Metrópole, instalações verdes no Minhocão são desmontadas ao custo de R$ 1 milhão após Prefeitura descumprir acordo de manutenção com prédios do entorno, como ressarcir irrigação.