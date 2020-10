‘Notícia No Seu Tempo’: 82% dos municípios não veem condições de retomar as aulas, STF forma maioria a favor de prisão de traficante e um mapa para frear extinções

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (15), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Os três destaques de hoje estão no caderno Metrópole: a maioria das cidades do País acredita que não há condições sanitárias de retomar as aulas presenciais este ano, mais de seis meses após o fechamento das escolas por causa da pandemia de covid-19; seis ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiram ontem seguir a decisão do presidente da corte, Luiz Fux, de manter a prisão preventiva de André do Rap, líder do PCC que fugiu após a soltura determinada na sexta-feira pelo ministro Marco Aurélio Mello; e um grupo de pesquisadores de 12 países, liderado por um brasileiro, calculou que restaurar 30% dos ecossistemas do planeta, além de absorver quase metade do carbono acumulado desde a Revolução Industrial, evitaria mais de 70% das extinções de anfíbios, pássaros e mamíferos como o mico-leão-dourado, a ariranha e a onça-pintada, espécies ameaçadas no Brasil.