‘Notícia No Seu Tempo’: 9 mil brasileiros se inscrevem para ‘desafio humano’ da vacina, Dallagnol nega segredos da Lava Jato e gasto com servidores é 3,5 vezes maior que o da saúde

Por Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta segunda-feira (10), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Metrópole, A controversa ideia de infectar propositalmente voluntários com coronavírus para acelerar testes de vacina ganha força na comunidade científica internacional e entre voluntários brasileiros. No mês passado, a organização americana 1Day Sooner, criada em abril para advogar por esse tipo de estudo, chamado de desafio humano, recebeu o apoio de mais de 150 cientistas, incluindo 15 ganhadores do prêmio Nobel. Em Política, o procurador Deltan Dallagnol nega que a Operação Lava Jato esconda segredos, como sugeriu o procurador-geral da República, Augusto Aras. Em Economia, o gasto do País com a folha salarial dos funcionários públicos federais, estaduais e municipais em 2019 foi 3,5 vezes maior que o da saúde e o dobro que o da educação, segundo um estudo realizado pelo Instituto Millenium.