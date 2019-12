´Notícia No Seu Tempo´: Estados aceleram reformas da Previdência; mercado recupera só metade das vagas perdidas e a rebelião de venezuelanos na fronteira com o Brasil

* Por Alessandra Romano

Na edição desta segunda-feira (23), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, destaque para o ritmo acelerado que os Estados estão dando às reformas da Previdência. Deputados estaduais já aprovaram mudanças em nove Estados, e em sete há propostas sob análise. Em Economia, a análise de dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia. Apesar dos números positivos do emprego registrados neste final de ano, em 2 anos, só metade das vagas formais perdidas na crise foi recuperada. E no caderno Internacional, informações sobre a rebelião de venezuelanos na fronteira com o Brasil. No confronto, um militar leal ao regime Nicolás Maduro morreu e um rebelde ficou ferido.