‘Notícia No Seu Tempo’: à frente, Biden diz: ‘Ninguém vai tirar nossa democracia’, Congresso derruba veto e desoneração continua e ex-assessora de Flávio diz que 90% do salário ia para Queiroz

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (05), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Internacional, o candidato democrata Joe Biden ampliou as chances de vencer as eleições nos EUA ao conquistar os Estados de Michigan e Wisconsin. Donald Trump ameaçou judicializar o processo e interromper a apuração. Biden respondeu: “Ninguém vai tirar de nós a nossa democracia. Nem agora. Nem nunca”, disse, em pronunciamento no Estado de Delaware. Em Economia, Câmara e Senado derrubaram ontem o veto do presidente Jair Bolsonaro à desoneração da folha de pagamentos de empresas de 17 setores. A decisão garante o benefício, que acabaria em 2020, até o fim de 2021. Já em Política, ex-assessora do então deputado Flávio Bolsonaro, Luiza Souza Paes confirmou que repassava mais de 90% de seu salário a Fabrício Queiroz, que operaria esquema de rachadinha para o chefe.