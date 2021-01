‘Notícia No Seu Tempo’: a posse de Biden nos EUA, Bolsonaro envia carta ao presidente e fala em ‘parceria’ e Butantan não tem mais insumo para produzir vacina

Por Adriana Cimino e Alessandra Romano

Na edição desta quinta-feira (21), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, duas semanas após a invasão do Capitólio por extremistas incentivados por Donald Trump, o democrata Joe Biden tomou posse como presidente dos EUA e, em seu discurso, fez um contundente apelo pela união dos americanos para enfrentar as crises econômica, sanitária e política. E celebrou: “A democracia prevaleceu”. Ainda no caderno Internacional, após apoiar Donald Trump nas eleições, Jair Bolsonaro cumprimentou Joe Biden e expressou sua “visão de um excelente futuro para a parceria Brasil-EUA”. Já em Metrópole, por falta de matéria-prima, a capacidade de produção de novas doses da Coronavac pelo Instituto Butantan está próxima de se esgotar.