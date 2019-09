‘Notícia No Seu Tempo’: Ação da PF opõe Senado a STF, espião denuncia Trump e heróis e vilões em exposição de Lego

*Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta sexta-feira (20), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno de Política, uma ação da Polícia Federal contra o líder do governo opôs o Senado ao Supremo Tribunal Federal. Uma autorização do ministro Luis Roberto Barroso para busca e apreensão no gabinete de Fernando Bezerra Coelho foi criticada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O destaque Internacional fica por conta da denúncia anônima feita por um agente do serviço de inteligência americano contra Donald Trump. O motivo foi uma promessa, envolvendo informações “confidenciais e privilegiadas”, feita pelo presidente americano. E a dica do Divirta-se é a exposição ‘The Art Of The Brick: DC Super Heroes’. Personagens como o Coringa, em formato de lego, estão na mostra que começa hoje, em SP.

Ouça no player abaixo: