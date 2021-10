‘Notícia No Seu Tempo’: Ações relacionadas a violações de direitos humanos triplicam

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (11/10/21):

O número de casos na Justiça brasileira relacionados a violações de direitos humanos no primeiro ano da pandemia teve um salto sem precedentes na série que acompanha, desde 2014, a evolução das disputas judiciais. Entraram na lista ações relacionadas a direitos de migrantes, refugiados, minorias étnicas e indígenas, ao acesso à comunicação, alimentação, moradia e anistia política.

E mais:

Economia: Desigualdade cresce mais no Brasil durante a pandemia

Metrópole: Museu Paulista recebe doações para reforma

Internacional: China quer ‘união pacífica’ e Taiwan promete resistir

Esportes: Brasil quase lá, mas não empolga