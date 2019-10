´Notícia No Seu Tempo´: acordo entre EUA e China, óleo avança no Nordeste e canonização de irmã Dulce

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição deste sábado (12), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, Estados Unidos e China chegaram ontem a acordo que pode levar a uma trégua na guerra comercial entre os dois países no último ano e meio. No caderno Metrópole, destaques para o óleo que avança há mais de um mês pelo litoral nordestino (e que já afeta 14 unidades de conservação), e para o postulador da canonização de Irmã Dulce, que ocorrerá amanhã. O italiano Paolo Vilotta cuida das causas de mais 50 brasileiros.

