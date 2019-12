‘Notícia No Seu Tempo’: acordo inicial entre China e EUA esfria guerra comercial, proposta de indulto ‘ignora’ Bolsonaro e Natal interativo

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição deste sábado (14), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, depois de quase dois anos de guerra comercial, EUA e China anunciaram ontem a primeira fase de um acordo de trégua. Washington concordou em reduzir parte das tarifas impostas a produtos chineses e Pequim se comprometeu com a compra de produção agrícola americana. No caderno de Política, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária contrariou desejo de Jair Bolsonaro e elaborou proposta de indulto natalino sem incluir perdão da pena a policiais presos. O texto que prevê os critérios para condenados deixarem a cadeia será enviado ao Planalto, que pode alterá-lo. Em Metrópole, os shoppings de São Paulo investiram em decorações que estimulam a interação. No Santa Cruz, na zona sul, é possível tocar com os pés um piano gigante.

