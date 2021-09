‘Notícia No Seu Tempo’: Adesão da PM ao bolsonarismo radical cresce nas redes sociais

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (02/09/21):

A adesão às teses mais extremistas do bolsonarismo aumentou 29% nas Polícias Militares, de acordo com pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública às vésperas das manifestações de 7 de setembro convocadas por Jair Bolsonaro. O levantamento compara o comportamento dos policiais em redes sociais neste ano com o de 2020.

E mais:

Economia: Com inflação e desemprego, PIB frustra expectativa

Metrópole: Estado começa a aplicar 3ª dose na segunda-feira

Esportes: Remendado, Brasil encara o Chile