‘Notícia No Seu Tempo’: Afegãos tentam fuga em massa do Taleban; Biden se defende

No primeiro dia do Taleban no comando do Afeganistão, milhares de pessoas invadiram o aeroporto da capital, Cabul, para tentar fugir do país. Imagens de afegãos tentando invadir aeronaves, agarrados a aviões em movimento e alguns caindo para a morte após a decolagem chocaram o mundo. Soldados americanos, que tentavam controlar o embarque, atiraram contra a multidão. Pelo menos sete pessoas morreram. O presidente dos EUA, Joe Biden, defendeu sua decisão de retirar as tropas do país.

Política: Senado atrasa indicação de André Mendonça para o STF

Metrópole: Saúde admite 3ª dose; idoso pode receber reforço

Economia: Governo omite índice de risco de racionamento de energia

Esportes: Interlagos cheio na F-1