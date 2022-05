‘Notícia No Seu Tempo’: Agentes da PRF fazem de viatura ‘câmara de gás’ e matam homem em Sergipe

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (27/05/22):

Genivaldo de Jesus Santos, casado, um filho, morreu quarta-feira, aos 38 anos, no porta-malas de uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, asfixiado por gás de artefatos lançados no veículo por policiais. Santos pilotava uma motocicleta e foi abordado por agentes da PRF numa blitz na BR-101, em Umbaúba (SE). Segundo testemunhas e gravações em vídeo, ele obedeceu à ordem de parada e foi revistado. Ontem, um dia após a ocorrência, os policiais foram afastados.

E mais:

Política: Perdão concedido por Bolsonaro a Silveira atropelou parecer jurídico

Metrópole: Vírus respiratórios sobrecarregam UTIs infantis em São Paulo

Economia: Economia dá sinal verde para criação de ‘bolsa’ para caminhoneiro

Internacional: Em Cúpula das Américas, Bolsonaro diz que se reunirá com Biden, mas o critica

Caderno 2: Virada Cultural volta para as ruas de São Paulo depois de dois anos