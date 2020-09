‘Notícia No Seu Tempo’: AGU eleva 606 servidores ao topo da carreira, seguro-desemprego pode ter mais 2 cotas e Doria diz que vacina chinesa é segura

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quinta-feira (24), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, em um único dia, e no momento em que a equipe econômica do governo tenta conter a folha de pagamentos do funcionalismo, a Advocacia-Geral da União (AGU) promoveu 607 procuradores federais. Ainda em Economia, representantes do governo, dos trabalhadores e das empresas decidem hoje se prorrogam o seguro a demitidos na pandemia. Medida pode beneficiar 6 milhões de pessoas. Já em Metrópole, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou ontem que a vacina Coronavac, produzida pelo laboratório Sinovac e o Instituto Butantã, é segura. Estudo com 50 mil pessoas na China mostrou que 94,7% não apresentaram efeito adverso.