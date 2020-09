‘Notícia No Seu Tempo’: AGU suspende promoção em massa de servidores, Bolsonaro é aprovado por 40% e crianças podem ficar no fim da fila da vacina de covid

Por Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta sexta-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. No caderno Economia, após repercussão negativa, a Advocacia-Geral da União (AGU) suspendeu a promoção de 606 procuradores federais do órgão para o topo da carreira, com salário de R$ 27,3 mil. Em Política, pesquisa do Ibope a pedido da Confederação Nacional da Indústria (CNI) aponta que 40% dos brasileiros consideram o governo ótimo ou bom, 11 pontos mais do que em dezembro, no levantamento anterior. Já em Metrópole, grupo de menor risco para o novo coronavírus, as crianças entraram há pouco tempo nos testes clínicos do desenvolvimento de vacinas. Dos 4 imunizantes autorizados pela Anvisa no País, um engloba adolescentes a partir de 16 anos.