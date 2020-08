‘Notícia No Seu Tempo’: Alcolumbre e Maia buscam saída jurídica para tentar reeleição, violência racial causa protestos nos EUA e benefício a R$ 300 afetaria dedução do IR

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (26), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Política, os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), mantêm conversas com ministros do Supremo Tribunal Federal sobre a possibilidade de obter uma saída jurídica para que possam concorrer à reeleição em fevereiro de 2021. No caderno Internacional, milhares protestam nos EUA por justiça para Jacob Blake, negro gravemente ferido a bala, pelas costas, por policiais em Kenoshar, no Estado de Wisconsin. Já em Economia, para que o benefício médio pago pelo programa Renda Brasil chegue a R$ 300, como quer Jair Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes (Economia) disse que será necessário cortar deduções de saúde e educação do Imposto de Renda da Pessoa Física.