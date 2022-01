‘Notícia No Seu Tempo’: Além das filas, Brasil pode ter falta de kits de testes de covid

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (13/01/22):

Com a alta procura de exames para a detecção de covid por causa da variante Ômicron, a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica alerta para a possibilidade de falta de testes de antígeno e PCR, o tipo mais preciso. Alguns laboratórios informaram que já estão dando prioridade a casos graves e profissionais de saúde. Redes de farmácias estão suspendendo o agendamento online de testes.

E mais:

Metrópole: Brasil ainda está atrás de EUA e Chile na aplicação de doses de reforço

Política: Bolsonaro põe fim a trégua com STF e faz acusações a ministros

Economia: Governo estuda permitir que Jovem Aprendiz não seja estudante

Internacional: Após nova reunião com a Rússia, Otan vê risco de conflito na Ucrânia