‘Notícia No Seu Tempo’: Aliado diz que avisou Bolsonaro de compra suspeita de vacina

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (24/06/21):

Aliado do governo, o deputado Luis Miranda (DEM-DF) afirmou ter levado a Jair Bolsonaro, em 20 de março, denúncia sobre suposto esquema de corrupção na compra da vacina indiana Covaxin. Bolsonaro teria dito ao parlamentar que informaria a Polícia Federal sobre o caso, mas, menos de um mês depois, o contrato foi assinado com o governo pagando pela vacina um preço 1.000% acima do anunciado pelo fabricante.

E mais:

Economia: Ministro volta a negar risco de racionamento

Política: Investigado pela PF, Salles não resiste e deixa governo

Metrópole: Estoque baixo trava vacinação em 12 capitais