‘Notícia No Seu Tempo’: Alívio de encargos para setores que mais empregam avança na Câmara

O projeto de lei que prorroga a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores que mais empregam no País foi aprovado ontem na Câmara e agora segue para análise do Senado. A pedido do governo, o relator, deputado Marcelo Freitas (PSL-MG), diminuiu a extensão do benefício de cinco para dois anos. Além dos empregos, Freitas destacou que a desoneração ajuda a segurar os preços de produtos e serviços.

E mais:

Metrópole: Brasil assume nova posição, mas Fundo Amazônia continua travado

Política: Moro cita ex-presidente do Banco Central Affonso Celso Pastore como conselheiro

Economia: Black Friday deve ter recorde, mas queda real

Internacional: Belarus aceita negociar com UE, mas reduz envio de petróleo