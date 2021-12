‘Notícia No Seu Tempo’: Alta da Selic e risco de calote fazem disparar os juros ao consumidor

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (28/12/21):

A alta da taxa básica de juros (Selic) e o risco crescente de calote derivado da deterioração da economia fizeram disparar os juros ao consumidor neste ano. Empréstimo pessoal, cheque especial e juros do cartão de crédito estão nessa categoria – este último, por exemplo, teve aumento de 257,1% para 340,8% até novembro. As taxas médias cobradas nos crediários do comércio passaram de 72,7% para 80% ao ano. Esse cenário está fazendo com que o consumidor adie ou desista das compras.

E mais:

Política: Ex-líder do governo direciona verba para obra já licitada

Metrópole: Saúde diz que vacinação de crianças começa em janeiro

Internacional: Ômicron leva a recorde de casos e a novas restrições

Caderno 2: Antonio Fagundes muda d. João VI