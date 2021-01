‘Notícia No Seu Tempo’: alta de casos leva à reabertura de hospitais de campanha, investimentos estrangeiros retornam à Bolsa e Londres já estuda ampliar lockdown

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (06), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, governos estão reabrindo ou estendendo o prazo de funcionamento de hospitais de campanha pelo País diante da nova alta de casos de covid-19. O atendimento de pacientes em centros provisórios foi retomado em capitais, como Fortaleza, Belém e Teresina. Em Economia, com o aumento do otimismo global por causa da chegada da vacina contra a covid-19, a Bolsa brasileira recebeu uma injeção de quase R$ 56 bilhões de capital estrangeiro apenas no último trimestre do ano. Já no caderno Internacional, novo lockdown em Londres pode durar até março, a depender do ritmo de vacinação. O Reino Unido registrou ontem 60.916 novos casos de covid-19 em 24 horas, um novo recorde diário. A Alemanha também decidiu apertar as restrições, principalmente sobre viagens.