‘Notícia No Seu Tempo’: Alta de juros no Brasil e nos EUA eleva risco de desaceleração da economia

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (05/05/22):

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central cumpriu ontem a promessa de elevar a taxa Selic em 1 ponto porcentual, de 11,75% para 12,75% ao ano, e sacramentou o mais longo ciclo de aperto monetário ininterrupto da história do comitê – após 10 aumentos seguidos. A decisão foi tomada horas depois de o Federal Reserve (Fed, o banco central dos Estados Unidos), também preocupado com as pressões sobre os preços, elevar a taxa básica de juros para o intervalo entre 0,75% e 1% – uma alta de 0,5 ponto porcentual.

E mais:

Economia: Câmara quer adiar reajuste da luz de Estados para não afetar eleição

Política: Emenda parlamentar bancou show de artistas em ato pró-Lula

Internacional: Rússia invade usina em Mariupol e ataca envio de armas do Ocidente

Metrópole: Contra assaltos, governador dobra número de policiais

Esportes: Athletico-PR acerta com Luiz Felipe Scolari após demissão de Fábio Carille