´Notícia No Seu Tempo´: alta do dólar bate novo recorde, citação a AI-5 rende críticas a Guedes e lobby de cassinos tenta convencer evangélicos

Por Cadu Cortez e Alessandra Romano

Na edição desta quarta-feira (27), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, destaque para a alta do dólar. O mercado de câmbio registrou ontem forte oscilação, influenciado por declarações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Mesmo após duas intervenções do Banco Central, a moeda americana fechou cotada a R$ 4,24, alta de 0,61% – novo recorde histórico. Em Política, as críticas ao ministro da Economia. Após dizer que as pessoas não deveriam se assustar se alguém defendesse o AI-5 no caso de radicalização de manifestações de rua, Paulo Guedes baixou o tom. Ainda no caderno Política, a ofensiva de Deputados do bloco conhecido como Centrão para a liberação da abertura de cassinos no País.

Ouça no player abaixo: