‘Notícia No Seu Tempo’: Alvo de Bolsonaro, passaporte da vacina avança em 249 cidades do País

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (28/09/21):

Apesar das críticas do presidente Jair Bolsonaro, a exigência de apresentação de comprovante de vacinação para acesso a espaços coletivos públicos avança e está implantada em pelo menos 249 cidades brasileiras, de acordo com levantamento da Confederação Nacional dos Municípios (CNM). A pesquisa, feita entre 20 e 23 de setembro, ouviu 2.461 gestores municipais.

E mais:

Política: Nova regra valoriza negros e mulheres bons de voto

Economia: Exportadores do País deixam US$ 46,2 bi no exterior

Metrópole: Estiagem causou tempestade de areia em SP e MG

Internacional: Scholz busca aliados na Alemanha