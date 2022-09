‘Notícia No Seu Tempo’: Alvos da PF por ações extremistas organizam atos no 7 de Setembro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (06/09/22):

Pelo menos 25 militantes e canais fichados pela Polícia Federal por ações extremistas e notícias falsas fazem mobilização para o 7 de Setembro. Os principais alvos são o STF e o ministro Alexandre de Moraes. Há um mês, o Estadão monitora os influenciadores radicais – apoiadores do presidente Jair Bolsonaro em canais com cerca de 30 milhões de seguidores. Parte diz usar apenas “figuras de linguagem”, mas tem histórico de ações reais como a invasão do plenário da Câmara, em 2016.

E mais:

Política: Fachin alega ‘perigo’ e veta trechos de decretos sobre armas

Economia: Endividamento atinge novo recorde

Internacional: Nova premiê britânica herda crise mais aguda entre potências do G-7

Caderno 2: Holambra retoma a tradição da Expoflora

Especial Mobilidade: A revolução do 5G na mobilidade urbana