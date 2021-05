‘Notícia No Seu Tempo’: Amazonas rebate Pazuello e diz que não recusou ajuda federal

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (21/05/21):

Questionado pela CPI da Covid sobre possível omissão federal na crise da falta de oxigênio no Amazonas, o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello afirmou que Jair Bolsonaro recusou intervir após ouvir do governador Wilson Lima (PSC), durante reunião ministerial da qual participou, que não havia necessidade de ajuda. Ao Estadão, porém, o governo amazonense afirmou nunca ter rejeitado “qualquer tipo de ajuda relacionada às ações de enfrentamento à covid-19”.

E mais:

Economia: Empresas se apressam para ter energia eólica e solar

Metrópole: Universidades buscam ajuda privada para pesquisar vacina

Internacional: Israel e Hamas acertam cessar-fogo

Esportes: CBV e Ary Graça são alvo de operação

Na Quarentena: Tour virtual na comunidade Baré, na Amazônia