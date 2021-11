‘Notícia No Seu Tempo’: Amazônia registra o maior índice de desmate em 15 anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (19/11/21):

Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que o Brasil registrou o maior índice de desmatamento dos últimos 15 anos na Amazônia Legal, que engloba nove Estados. Entre agosto de 2020 e julho de 2021, foram desmatados 13.235 km2 de floresta na região. Esse volume é 21,97% maior do que o do mesmo intervalo anterior de 12 meses.

E mais:

Metrópole: MEC tentou inserir grupo não habilitado para elaborar prova

Política: Inéditas, prévias dão visibilidade ao PSDB, mas dividem o partido

Economia: Setores afetados pela pandemia fazem pressão por novo Refis

Internacional: Belarus recua e começa a mandar de volta imigrantes presos na fronteira

Caderno 2: Boldrin, um senhor contador de causos