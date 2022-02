‘Notícia No Seu Tempo’: ANS barra transferência de planos de saúde da Amil

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (09/02/22):

A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) decidiu barrar a transferência de 337 mil planos de saúde individuais da Amil para a Fiord Capital, empresa de reestruturação financeira. Controlada pela americana UnitedHealth, a Amil pagou R$ 3 bilhões para a Fiord, do empresário sérvio Nikola Lukic, ficar com a carteira de clientes do Paraná, do Rio e de São Paulo.

E mais:

Economia: Mercado eleva previsão de juros após alerta do Banco Central

Política: TSE aprova fusão de DEM e PSL para criar União Brasil

Internacional: Rússia ignora diplomacia e envia navios de guerra ao Mar Negro

Metrópole: Brasil registra novo pico de mortes por covid: 1.174 em 24h

Esportes: Palmeiras bate Al Ahly e se garante na decisão do Mundial de Clubes

Caderno 2: ‘Ataque dos Cães’ lidera disputa no Oscar