‘Notícia No Seu Tempo’: Antes contrário, governo agora apoia projeto do “Centrãoduto”

Alinhado às estratégias e demandas do Centrão, o presidente Jair Bolsonaro, antes crítico da proposta, agora apoia projeto que prevê aporte de R$ 100 bilhões em verbas públicas para construção de gasodutos. Se a proposta não for confirmada pelo Congresso, o governo cogita editar medida provisória que abra caminho para o projeto. Em setembro de 2020, quando ainda não consolidara sua aliança com o Centrão, Bolsonaro disse que a proposta tinha “vício de iniciativa”, violava a Constituição e geraria “aumento de despesa”.

E mais:

Economia: Corte do imposto de importação de aço opõe siderúrgicas a construtoras

Política: Com novo discurso sobre Petrobras, Lula tenta ignorar era do ‘petrolão’

Internacional: Rússia ataca Odessa e Zelenski pede fim de bloqueio naval à Ucrânia

Metrópole: Dois delegados são presos no RJ; ação mira acusado de matar Marielle

Caderno 2: As expansões de Pedro Mariano refletidas em ‘Novo Capítulo’