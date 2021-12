‘Notícia No Seu Tempo’: Anvisa cobra passaporte da vacina e Reino Unido tem 1ª morte pela Ômicron

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta terça-feira (14/12/21):

Após a decisão de sábado do ministro Luís Roberto Barroso, do STF, a Anvisa instruiu ontem seus agentes a cobrar passaporte da vacina dos viajantes que chegam por aeroportos e fronteiras terrestres. O Ministério da Casa Civil informou que preparava portaria para adequar as regras à determinação de Barroso. Na Europa, o Reino Unido registrou a primeira morte de paciente infectado pela variante Ômicron. As infecções têm dobrado a cada dois ou três dias no país, segundo autoridades locais.

E mais:

Economia: Governo abre caminho para novo socorro ao setor elétrico

Política: Julgamentos do STF podem virar munição em disputa presidencial

Metrópole: Número de mortos chega a 15 na Bahia e Minas Gerais

Caderno 2: Cuidados do Papai Noel em tempos de Covid