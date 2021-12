‘Notícia No Seu Tempo’: Anvisa vai autorizar vacinação de crianças de 5 a 11 anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (16/12/21):

Após análise técnica, a Anvisa vai autorizar a aplicação do imunizante da Pfizer contra a covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. A farmacêutica já tem o registro definitivo de sua vacina no País e o produto passou por testes de segurança e eficiência para aplicação em crianças. O cronograma de vacinação depende do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais. Casos graves de covid-19 nessa faixa etária são menos frequentes, mas a imunização ajuda a dar proteção mais ampla a crianças e a reduzir o risco de que elas se tornem transmissoras do vírus. A dosagem será menor do que a aplicada em maiores de 12 anos. A armazenagem deve ser feita em frascos diferentes.

E mais:

Economia: China decide retomar importação de carne bovina brasileira

Política: Alckmin deixa o PSDB após 33 anos e abre caminho para ser vice de Lula

Metrópole: Barroso libera entrada de viajantes sem passaporte de imunização

Caderno 2: Homem aranha entra no multiverso