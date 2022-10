‘Notícia No Seu Tempo’: Ao apoiar Lula, Tebet cobra responsabilidade fiscal; ala do MDB opta por Bolsonaro

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (06/10/22):

A senadora Simone Tebet (MDB-MS) anunciou seu voto no petista Luiz Inácio Lula da Silva, que ontem também ganhou apoio do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB). Tebet criticou a campanha pelo voto útil no 1.º turno – ela foi 3.ª colocada, com 4,9 milhões de votos – sem que o PT tivesse apresentado um programa de governo ao País. Agora, a senadora levou propostas e pediu responsabilidade fiscal.

E mais:

Política: Em relatório sobre votação, TCU elogia transparência do sistema eleitoral

Internacional: Opep corta produção de petróleo; EUA veem benefício à Rússia

Metrópole: Alta de acidentes e ataques expõe riscos de mais armas com civis

Caderno 2: Peça sobre Renoir em cartaz em São Paulo