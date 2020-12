‘Notícia No Seu Tempo’: ao menos 40 países se fecham ao Reino Unido, governo avalia pôr Estado na fase vermelha e PGR pede veto a decisão que suspende trecho da Ficha Limpa

Por Adriana Cimino

Na edição desta terça-feira (22), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Internacional, desde domingo, pelo menos 40 países suspenderam voos e tráfego de trens e interromperam rotas comerciais com o Reino Unido por causa de uma variante do novo coronavírus detectada no país. Com a medida, o país está praticamente isolado do restante da Europa. O Brasil não deve adotar restrições. No caderno Metrópole, o governo estuda fazer o Estado todo regredir para a fase vermelha do Plano São Paulo, a mais restritiva, nos dias 25, 26 e 27 de dezembro e em 1.º, 2 e 3 de janeiro para tentar conter o avanço de casos de covid-19. A decisão final será tomada hoje. Já em Política, a Procuradoria-Geral da República (PGR) entrou ontem com recurso no Supremo Tribunal Federal (STF) para derrubar decisão do ministro Nunes Marques que suspendeu trecho da Lei da Ficha Limpa.