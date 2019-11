‘Notícia No Seu tempo’: ‘apagão’ de mão de obra pode limitar expansão econômica, Flamengo campeão em dobro e falta de repasse afeta atendimento de Santas Casas

Por Cadu Cortez e Adriana Cimino

Na edição desta segunda-feira (25), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Economia, o Brasil deverá ter, no ano que vem, 1,8 milhão de pessoas sem a especialização exigida preenchendo vagas no mercado de trabalho. A ocupação abaixo da expectativa de qualificação profissional deve crescer no País a uma taxa de 12,4% ao ano até 2030. No caderno de Esportes, depois da conquista épica da Libertadores, o Flamengo sagrou-se ontem também campeão brasileiro, por antecipação, com 81 pontos faltando quatro rodadas, após a derrota do Palmeiras para o Grêmio por 2 a 1. Já em Metrópole, a falta de repasses das prefeituras ameaça o atendimento em Santas Casas e hospitais beneficentes do interior de São Paulo, que já falam em fechar as portas. As prefeituras alegam que foram afetadas pela crise econômica.

