‘Notícia No Seu Tempo’: Apesar da covid em queda, Brasil chega a 600 mil mortos

Apesar da crescente sensação de que o pior já passou e da volta à vida “normal”, o Brasil chega hoje à marca de 600 mil mortos pela covid-19 e com uma média de quase 500 óbitos por dia. Números divulgados na noite de ontem apontavam 599.865 vítimas da doença desde o início da pandemia. Mesmo com o avanço da vacinação e a queda de infectados, especialistas alertam para o risco do surgimento de variantes.

E mais:

Política: ‘Tentaram me tirar da UTI’, diz paciente à CPI da Covid

Economia: Fracassa leilão de petróleo que envolvia Fernando de Noronha

Metrópole: Aparecida pronta para os romeiros

Internacional: CIA inaugura centro de comando focado só na China

Esportes: Brasil leva susto, mas vence outra e continua absoluto