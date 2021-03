‘Notícia No Seu Tempo’: Após 1ª morte na fila por UTI, cidade de São Paulo antecipa feriados

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta sexta-feira (19/03/21):

Após a cidade de São Paulo registrar a primeira morte de um paciente com covid por falta de leito, o prefeito Bruno Covas (PSDB) anunciou que antecipará dois feriados municipais deste ano e outros três de 2022 para os dias 26, 29, 30 e 31 de março e 1.º de abril. Somado o período da Páscoa, a capital terá dez dias de recesso.

E mais:

Política: Inquéritos com base na Lei de Segurança Nacional sobem 285%

Economia: Pacheco quer repatriação e novo Refis com isenção de multa

Metrópole: Hospitais relatam falta de kits de intubação

Internacional: Biden enviará 2,5 milhões de doses ao México, que restringirá fluxo migratório

Esportes: Sem saída, FPF suspende a 5ª rodada

Na Quarentena: Série discute o universo sem liderança e sem compasso moral