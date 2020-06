‘Notícia No Seu Tempo’: após 82 dias, comércio de rua reabre em SP com horário restrito, MPF dá aval a uso de provas de fake news no TSE e skatistas usam curvas de Niemeyer

Por Adriana Cimino, Alessandra Romano e Gustavo Toledo

Na edição desta quarta-feira (10), o ‘Notícia No Seu Tempo’ traz o resumo das principais informações da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’. Em Metrópole, fechadas desde 20 de março, quando começou a quarentena na cidade, lojas de rua e imobiliárias foram autorizadas a abrir as portas em São Paulo a partir de hoje, em horário reduzido. Há cinco dias, escritórios e concessionárias de veículos já haviam recebido aval. A autorização para shoppings deve valer a partir de amanhã, mas ainda depende de acordo da Prefeitura com o setor. No caderno Política, a Procuradoria-Geral Eleitoral (PGE) encaminhou ao TSE parecer favorável a pedido do PT para que haja compartilhamento de provas do inquérito das fake news, em tramitação no STF, com as ações pedindo a cassação da chapa de Jair Bolsonaro e Hamilton Mourão. Em Esportes, atletas conseguiram permissão para andar de skate em alguns cartões-postais projetados pelo arquiteto e aventura virou minidocumentário – Sonhos Concretos: O Skate Encontra Niemeyer.