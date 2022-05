‘Notícia No Seu Tempo’: Após câmeras nas fardas, PM acentua uso de arma de choque

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (16/05/22):

O uso de armas de choque, chamadas de taser e consideradas menos letais, cresceu no último ano entre os policiais militares de São Paulo. O equipamento foi disparado 344 vezes em 2021, ante 112 ocorrências em 2020. Especialistas alertam que os tasers também demandam controle rigoroso de uso e treinamento – duas mortes estão sob investigação.

E mais:

Economia: Auxílio Brasil emperra e tem fila de 1,3 milhão de famílias

Política: Cresce crise entre Doria e PSDB; cúpula tucana vê ‘rompimento’

Internacional: Finlândia e Suécia confirmam adesão à Otan

Metrópole: Contra roubos, moradores de SP usam celular sem Pix na rua

Esportes: Rafael Ramos é preso, paga fiança e será alvo de inquérito

Caderno 2: Milton Nascimento se apresenta em última turnê