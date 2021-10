‘Notícia No Seu Tempo’: Após furo do teto, BC promove maior alta dos juros em 19 anos

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (28/10/21):

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou em 1,5 ponto porcentual a taxa básica de juros da economia, para 7,75% ao ano, o maior nível desde outubro de 2017. Os principais fatores que levaram à decisão foram a inflação persistente e o aumento do risco fiscal, com a tentativa do governo de alterar o teto de gastos – regra que limita as despesas à inflação. A Selic não subia tanto em uma reunião desde dezembro de 2002, quando passou de 22% para 25%. O Copom indicou que deve fazer um ajuste da mesma magnitude em dezembro.

E mais:

Política: Congresso planeja aumento bilionário para emendas sem transparência

Metrópole: Pfizer pedirá à Anvisa aval para vacinação de crianças

Internacional: Indígenas bloqueiam vias contra alta na gasolina

Esportes: Minas dispensa Maurício após comentários homofóbicos

Caderno 2: Obras-primas de Rafael em exposição multimídia