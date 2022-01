‘Notícia No Seu Tempo’: Após maior inflação em 6 anos, novo estouro da meta é previsto

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quarta-feira (12/01/22):

A inflação oficial do País fechou 2021 em 10,06%, o maior índice desde 2015, ainda no governo Dilma Rousseff. O IPCA foi puxado principalmente pelos reajustes de preços de combustíveis, gás de cozinha e energia elétrica, itens que tiveram maior peso na formação do índice.

E mais:

Metrópole: Deterioração em ponte na Raposo Tavares assusta

Política: Grupos disputam protagonismo na elaboração do plano econômico de Lula

Economia: Nível de reservatórios melhora, mas não alivia conta de luz

Internacional: OMS diz que Ômicron pode infectar metade dos europeus em 2 meses