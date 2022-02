‘Notícia No Seu Tempo’: Após pico da Ômicron, mortes por covid caem pela 1ª vez no ano

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta quinta-feira (24/02/22):

As mortes por covid-19 caíram no Estado de São Paulo pela primeira vez em 2022. A média móvel diária de óbitos foi de 272 (de 6 a 12 de fevereiro) para 242 na última semana (de 13 a 19), queda de 11,1%. Segundo o governo estadual, a ocupação de enfermarias para a doença passou de 58% para 47% e a das UTIs, de 68% para 58% nos últimos sete dias. A diminuição ocorre após pico causado pela variante Ômicron em dezembro e janeiro e o avanço da vacinação.

E mais:

Política: Pré-candidato, Tarcísio de Freitas turbina agenda no Estado de SP

Economia: Em ano eleitoral, saque extra do FGTS deve chegar a R$ 1 mil por pessoa

Internacional: Ucrânia reúne tropas e pede armas; China critica sanções americanas

Esportes: Corinthians adere à moda e contrata Vitor Pereira