‘Notícia No Seu Tempo’: Após sanções e pressão militar, Rússia e Ucrânia vão negociar

No podcast ‘Notícia No Seu Tempo’, confira em áudio as principais notícias da edição impressa do jornal ‘O Estado de S. Paulo’ desta segunda-feira (28/02/22):

O presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski, vai se encontrar hoje com autoridades russas na fronteira com Belarus para discutir o fim da guerra. A reunião acontece em meio às sanções econômicas impostas à Rússia e às ameaças nucleares feitas por Vladimir Putin, em resposta, no fim de semana.

E mais:

Internacional: Putin dobra efetivo, mas enfrenta resistência inesperada

Economia: Preço de alimentos deve subir no Brasil como efeito do conflito

Política: Mobilizações das polícias estimulam candidaturas a governador e senador

Metrópole: Sob Ômicron, Rio tem baile fechado, bloco em quadras e minidesfile